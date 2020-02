Ônibus pega fogo na Rótula do Abacaxi

Um ônibus pegou fogo na manhã desta sexta-feira (14) na Rótula do Abacaxi. As chamas consumiram o coletivo do Consórcio Integra CSN (Concessionária Salvador Norte) que fazia a linha Estação Mussurunga / Barra I. O Corpo de Bombeiros esteve no local e controlou as chamas. Não houve feridos. A causa do acidente será determinada com uma perícia. O incêndio começou por volta das 8h, em frente à estação do metrô do Acesso Norte. “O carro começou a sair fumaça do motor, havia umas 50 pessoas. Fomos orientando e as pessoas saíram tranquilamente e colocamos todo mundo num outro carro”, contou o motorista do ônibus Juarez silva do Araújo.

Foto: Marina Silva/ CORREIO

O veículo começou a pegar fogo logo após a decida dos passageiros. “Como todo mundo já estava seguro, peguei o extintor e fui ao sentido ao motor, mas as chamas estavam incontroláveis e acionamos os bombeiros”, disse Araújo.

O Corpo de Bombeiros chegou cinco minutos depois, mas não conseguiram evitar com as chamas consumissem todo o coletivo. Por conta do incêndio, o trânsito está congestionado, segundo a Superintendência de Transito (Transalvador).

Em nota envia ao CORREIO, a Concessionária Salvador Norte (CSN) informou que "as causas do sinistro estão sob investigação e serão divulgadas após resultado do exame pericia". Veja vídeo do Corpo de Bombeiros: