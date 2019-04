Ônibus sairão mais tarde das garagens nesta quinta, diz sindicato

Os rodoviários vão atrasar a saída dos ônibus das garagens em Salvador nesta quinta-feira (25). O anúncio feito no final da tarde desta quarta-feira (24) pelo Sindicato dos Rodoviários da Bahia. Eles farão assembleia na porta das empresas a partir das 4h, horário que os ônibus costumam sair das garagens, para passar aos trabalhadores os últimos informes sobre a Campanha Salarial. O sindicato não informou o horário que os ônibus começarão a circular.

De acordo com a direção do Sindicato, depois de mais de 25 dias de campanha salarial foram esgotadas as possibilidades de negociação no calendário oficial de rodadas, sem nenhum avanço. A última negociação ocorreu nesta quarta-feira, mas a categoria e o sindicato patronal não chegaram a um consenso.

O sindicato alega que, mesmo reconhecendo a inflação do período, o patronal oferece 2,7 de reajuste salarial. Além disso, a contraproposta patronal está condicionada a aceitação pelos trabalhadores de corte de direitos, como redução de um domingo de folga e fim das horas-extras, o que para os trabalhadores é inaceitável.

Procurado, o assessor de Relações de Trabalho do Consórcio Integra, Jorge Castro, informou que foi surpreendido pela notícia de que a categoria fará assembleia nas portas das garagens nesta quinta e que as negociações ainda estão em fase incial. Segundo informações da Integra, a frota de Salvador atualmente conta com 2,4 mil ônibus e 1,3 milhão de usuários por dia.