Ônibus terão iluminação especial durante Natal em Salvador

Os ônibus natalinos estão de volta para iluminar o fim de ano nas ruas de Salvador. Pelo segundo ano consecutivo, veículos da frota convencional do transporte público irão receber iluminação especial de Natal em cinco linhas da cidade. Os veículos foram apresentados nesta quarta-feira (30), durante a abertura do Natal Salvador, no Campo Grande.

A ação, realizada pela Secretaria de Mobilidade (Semob) em parceria com as concessionárias, busca proporcionar ao usuário do transporte público uma experiência diferente durante seus deslocamentos no período de festas. A partir desta quinta-feira (1º) até 6 de janeiro de 2023, 20 ônibus da frota regular estarão operando com a iluminação especial natalina.

Em 2021, primeiro ano da ação, 14 ônibus foram distribuídos em três linhas. “A expectativa é que este número possa crescer a cada ano, agregando novas linhas e alcançando cada vez mais pessoas”, ressalta o secretário de Mobilidade, Fabrizzio Muller.

Os veículos estão distribuídos entre as linhas 0720 – Vale das Pedrinhas x Vila Ruy Barbosa, 1137 – Pernambués x Barra, 0137 – Lapa x Barra Avenida / Barra (LB2), e 0140 – Lapa x Rio Vermelho / Nordeste. As linhas foram escolhidas buscando atender localidades que não haviam sido contempladas no ano passado.

Os veículos atravessam alguns dos principais corredores da cidade, além de ter o Campo Grande no itinerário. Assim como no ano passado, os ônibus irão operar normalmente durante o dia, e a iluminação será ligada apenas à noite. Não haverá mudanças no itinerário e nem na programação das linhas.

Linha especial - Além das quatro linhas regulares, a Semob também irá reativar a linha especial de Natal, a 2512, que este ano se chamará Iluminando Nossos Sonhos, em alusão ao tema de fim de ano preparado pela Prefeitura. Os ônibus iluminados farão o trajeto Lapa x Campo Grande, saindo da Estação diariamente, a partir desta quinta-feira (1º) até 6 de janeiro, das 17h30 à meia-noite.

A linha terá como itinerário a Avenida Vale do Tororó, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Vale dos Barris, Rua Clóvis Spínola, Rua Direita da Piedade, Rua Politeama de Baixo, Rua Forte de São Pedro, Praça da Aclamação, Avenida Sete de Setembro e Campo Grande, de onde retorna para a Lapa. O local de embarque e desembarque na Estação da Lapa será no andar térreo, na Plataforma A, enquanto no Campo Grande será em frente ao Teatro Castro Alves (TCA).