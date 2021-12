Ônibus tomba e deixa 25 pessoas feridas; bebê está em estado grave

Um ônibus de turismo tomou na rodovia DF-130, no Distrito Federal e deixou pelo menos 25 feridos na madrugada desta quinta (23). Uma criança de 1 ano foi socorrida com suspeita de traumatismo craniano grave. O ônibus não tinha logomarca de empresa alguma e o motorista do veículo fugiu.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 3h55 e deslocou oito viaturas com 29 socorristas para o local., de acordo com o Metrópoles. O bebê está no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), maior unidade de saúde da capital do país.

O coletivo fazia o trajeto Santa Catarina – Maranhão com 51 passageiros, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. O motorista perdeu a direção e tombou na curva da rodovia.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) disse que o ônibus tem autorização para fazer viagens em circuito fechado, ou seja, sem venda de passagens avulsas. O veículo é da empresa Prado Duraes Turismo e Transporte. “As apurações ainda estão em andamento, entretanto, considerando o trajeto citado, de Santa Catarina para o Maranhão, e pela postura dos dois motoristas, que fugiram do local, há fortes indícios de se tratar de uma viagem realizada em circuito aberto, com venda individual de passagens, o que caracteriza transporte não autorizado pela ANTT”, disse a agência em nota ao Metrópoles.