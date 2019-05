Ônibus totalmente elétrico é testado em Salvador

Um teste de um ônibus totalmente elétrico foi feito em Salvador na sexta-feira (3). O veículo, que é da empresa chinesa BYD, com fábrica em Campinas, saiu da sede da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), em Amaralina, e foi até ondina.

O ônibus tem capacidade para 51 passageiros em pé e 26 sentados. Inteiramente elétrico, não emite qualquer tipo de poluição. Para o secretário Fábio Mota, a sustentabilidade do equipamento é o ponto a se destacar. “O ônibus elétrico é uma tecnologia limpa. É evidente que, entre ele e o normal, o elétrico leva todas essas vantagens por ser um aliado do meio ambiente”, diz.

São dois motores no veículo, freio ABS e potência de 400CV, que permite rodar 250 km com a bateria completa. A recarga leva 4h. O sistema de carregamento é feito em uma central de abastecimento que pode ser instalada nas garagens. O veículo fica ligado a uma tomada até que o processo seja concluído. “Nós estamos testando as questões da autonomia e da logística do carregamento, assim como a funcionalidade do veículo. A gente precisa garantir que o ônibus elétrico tenha as mesmas condições que tem um ônibus a diesel”, explica o secretário.

O ônibus também tem 100% de suspensão penumática, o que permite maior conforto ao passageiro, com o sistema de ajoelhametno com piso baixo e ausência de degraus. Com um botão sendo acionado, o veículo se inclina para o lado direito, com uma prancha deslizando para facilitar o acesso de cadeirantes e pessoas com problema de mobilidade.

Apesar dos testes, a prefeitura não informou se estuda adquirir algum ônibus do tipo, e quando, para rodar na capital.