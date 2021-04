Ônibus vira e deixa um morto e mais de 20 feridos no oeste da Bahia

Foto: Reprodução/Blog Braga

Um ônibus de viagem capotou na madrugada deste terça-feira (20), na BR-020, em trecho de Santo Desidério, oeste do estado, e deixou ao menos um morto e 23 feridos, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar.

O acidente aconteceu por volta das 2h, no Km 144 da rodovia, próximo ao distrito de Roda Velha, quando chovia forte. O motorista teria perdido o controle da direção e o veículo virou. José de Ribamar Ferreira de Araújo Filho, 20 anos, não resistiu aos ferimentos.

Duas ambulâncias do Samu e equipes dos Bombeiros foram encaminhados ao local, para fazer o resgate das vítimas. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o ônibus saiu de Buriti, no Maranhão, na segunda-feira (19), com destino a Lagoa Grande, em Minas Gerais. No veículo, havia 24 pessoas, sendo dois motoristas e 22 passageiros.

Do total, 15 pessoas foram encontradas no local do acidente com ferimentos leves, além da vítima fatal. As outras oito pessoas já haviam sido encaminhadas para Luís Eduardo Magalhães e Roda Velha. De acordo com a PM, dessas oito pessoas resgatadas, sete estavam com ferimentos leves, enquanto o motorista sofreu com ferimentos graves. Com informações do Blog Braga.