Ônibus voltam a circular no final de linha de Pernambués

Os ônibus voltaram a circular até o final de linha do bairro de Pernambués, na manhã desta quinta-feira (20). Os coletivos tinham alterado o itinerário devido a uma ameaça de toque de recolher após a morte de suspeito de tráfico.

O policiamento continua reforçado no local. Uma viatura da Polícia Militar está no final de linha dos ônibus para garantir a segurança no bairro.

(Foto: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO)

Tensão no bairro

O clima de tensão tomou conta do bairro na tarde desta quarta-feira (19) após um confronto entre policiais e suspeitos. Na ação, suspeito identificado como Everton Souza Santos, mais conhecido como Beta ou Betão foi morto.

Segundo a Secretaria Municipal da Educação (Smed), 11 escolas da região decidiram suspender as atividades por causa do clima de insegurança.

A Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) afirmou que os Colégios Estaduais Kleber Pacheco, Aliomar Baleeiro e Mariinha Tavares foram abertos normalmente nesta quarta-feira (19) e as aulas foram realizadas pela manhã.

Nesta quarta, moradores da região relatam cenário de muitos tiros e medo. A operação da PM aconteceu na localidade da Horta e contou com equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp Central e da 1ª CIPM.