Ônibus voltarão a circular mas aulas continuam suspensas em Valéria

Após cinco dias de tensão no bairro de Valéria, em Salvador, a Secretaria Municipal de Mobilidade prevê que os ônibus voltarão a circular no local. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Rodoviários, que afirmou que os coletivos estarão rodando novamente a partir das 6h desta terça-feira (24), A assessoria do Sindicato afirmou que já há garantia de segurança da Polícia Militar para que os rodoviários voltem a trabalhar com normalidade.

Em contrapartida, as aulas da rede municipal continuam suspensas na região. Através de nota, a Secretaria Municipal da Educação (Smed) informou que, até o presente momento, as aulas das Escolas Municipais São Francisco de Assis e Nossa Senhora Aparecida, situadas dentro da área de conflito no bairro de Valéria, não voltaram. A Smed não deu uma previsão para o retorno.

A região está em conflito desde o último dia 18, quando moradores relataram tiros na localidade do Penacho Verde. O bairro vive uma disputa entre facções de tráfico de drogas. Com o clima de insegurança, o comércio fechou as portas e os ônibus não estão circulando desde então. Policiais militares ocuparam a região na tarde do mesmo dia. Os últimos acontecimentos da região envolveram três integrantes de organizações criminosas mortos em confronto com a polícia e outros três presos no início da manhã de domingo (22).

O CORREIO a Secretaria de Segurança Pública (SSP-Ba) para obter atualizações sobre o caso, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.