ONU alerta para importância de proteger águas e biodiversidade

Cerca de 70% do planeta é coberto por oceanos e mares, que têm como funções absorver um terço do gás carbônico produzido pela humanidade e reter o aquecimento global, além de serem fontes de renda para bilhões de pessoas ao redor do mundo.

Em um vídeo, o secretário-geral da ONU, Antonio Gueterres, lembrou que a pandemia da covid-19 é uma oportunidade única para corrigir a relação com o meio ambiente, incluindo mares e oceanos.

Segundo o executivo, compreender melhor este habitat é essencial para conservação de peixes e para descobrir novos produtos e medicamentos. Guterres pediu empenho de todos os países durante a década dos oceanos para a conservação.

O vídeo foi divulgado nesta segunda-feira (8), quando foi comemorado o Dia Mundial dos Oceanos. A data surgiu durante a Conferência Rio-92 para promover a conservação de espécies e habitats, diminuir a poluição e a escassez de recursos por causa da sobrepesca.

Este ano, o tema do Dia Mundial dos Oceanos de 2020 foi “inovação para um oceano sustentável”.

Em 2020, começou a década dedicada aos oceanos, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU). A ideia é que os países se unam na conservação das águas e biodiversidade marítima, então nada mais oportuno do que a fala do secretário-geral da ONU. Tanto a entidade como vários países já têm programas de sustentabilidade dos oceanos.

Segundo a ONU, devido às mudanças climáticas, o nível do mar sobe, ameaça vidas e meios de subsistência em todo o mundo. A ONU alerta que os oceanos estão cada vez mais ácidos, o que coloca em risco a biodiversidade marinha e as cadeias alimentares essenciais.

Mundo Sustentável

