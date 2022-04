Operação apreende 1,8 mil acessórios falsos de celular em Salvador e Lauro

Quatro lojas de uma rede de acessórios para smartphones tiveram produtos apreendidos em shoppings de Salvador e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana, nesta terça-feira (12).

Ao todo, foram apreendidos 1,8 mil acessórios falsos para celulares nas quatro filias. A “Operação Maçã Mordida” foi conduzida por policiais do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) para combater a comercialização de produtos falsos.

A operação teve início após a denúncia de representantes de uma marca norte-americana sobre a situação dos produtos irregulares comercializados nas lojas.

O diretor do DCCP, delegado Arthur Gallas, falou do assunto. “Além da próprio dano ao consumidor, que não deve ser lesado ao adquirir um produto deste tipo, estes itens falsificados geram prejuízos ao estado, pela ausência do recolhimento de impostos, e também promovem a concorrência desleal e a prática de crimes relacionados à proteção da propriedade intelectual”.