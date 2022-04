Operação apreende 25 equipamentos de som em Salvador

Vinte e cinco equipamentos de som foram apreendidos em Salvador de sexta (8) até domingo (10), na Operação Sílere. A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e pelas polícias Militar e Civil para o combate à poluição sonora na cidade.

As apreensões, feitas nos bairros de Itapuã, Periperi, Novo Horizonte, Mata Escura, Sussuarana, Dom Avelar, Fazenda Grande, Cajazeiras, Trobogy, Plataforma e Stiep, são o resultado de 720 denúncias recebidas , com 324 vistorias realizadas no último fim de semana. Os bairros mais denunciados no período foram Itapuã, Rio Vermelho, Pernambués, Paripe e São Cristóvão.

A subcoordenadora de fiscalização sonora da Sedur, Márcia Cardim, diz que a recente flexibilização do uso de máscara em Salvador não aumentou as reclamações de barulho.

“A gente não percebe o aumento de denúncias de poluição sonora, mas um aumento significativo do número de eventos dando entrada na Sedur. Dentro das denúncias registradas, a proporção maior é de estabelecimentos clandestinos e de veículos automotores infringindo a Lei do Silêncio em logradouros públicos”, explica.