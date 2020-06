Operação apreende sete ônibus que faziam transporte irregular de passageiro na Bahia

Sete veículos foram aprendidos por transporte interestadual não autorizado de passageiros e 138 passageiros foram transbordados para veículos regulares durante fiscalização realizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em Vitória da Conquista, Jequié e Brumado, todos no sudoeste baiano. A fiscalização ocorreu entre os dias 26 e 29 de maio.

Durante a operação para coibir o transporte não autorizado e combate ao novo coronavírus, a ANTT emitiu cerca de 20 autos de infração por vários tipos de infrações, como veículos em mau estado de conservação, falta de itens de segurança obrigatórios e outros. Os passageiros que apresentavam sintomas da Covid-19 são orientados e encaminhados aos profissionais de saúde para providências.

Nas ações de fiscalização a agência tem trabalhado em parceria com outros órgãos, como a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM), autoridades sanitárias estadual e municipais e secretaria de Mobilidade Urbana de Vitória da Conquista.

(Foto: Divulgação)

A agência reforça o alerta sobre os riscos de embarcar em transporte clandestino e ainda do perigo maior neste momento, de contágio pelo COVID-19, pois esses veículos não cumprem os protocolos sanitários adotados pelas empresas regulares. A ANTT informou ainda que a fiscalização egue mobilizada e intensificando o trabalho na região.

Em caso de dúvidas o usuário pode entrar em contato com a ANTT por meio do número 166 ou do e-mail ouvidoria@antt.gov.br