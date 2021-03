Operação contra fraudes previdenciárias cumpre mandados em Salvador e Camaçari

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (12) a Operação Nocivum, que visa desarticular um grupo criminoso que fraudava benefícios previdenciários na Bahia. A ação é feita em conjunto com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia

As investigações apontam que a fraude se dava mediante a falsificação de documentos utilizados para comprovar perante o INSS, falsamente, a exposição de trabalhadores a agentes nocivos à saúde, tais como produtos químicos, ruídos e calor. Com isso, conseguiam reduzir o tempo de trabalho necessário para obter a aposentadoria.

O valor do prejuízo estimado com as fraudes é de 2,5 milhões de reais, relativos a cerca de 20 benefícios previdenciários suspeitos, "números estes que muito provavelmente aumentarão com o avançar das investigações e a identificação de outras fraudes", diz o comunicado enviado pela Polícia Federal.

Estão sendo cumpridas dois mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador e Camaçari/BA.

Os envolvidos responderão por diversos crimes, dentre eles integrar associação criminosa (art. 288 do CPB), estelionato previdenciário (art. 171, §3º do CPB), falsificação de documento público (art. 297 do CPB), uso de documento falso (art.304 do CPB), com penas que, se somadas, podem chegar a mais de 25 anos de prisão.