Operação cumpre mandados contra homicidas e traficantes em Salvador e RMS

Mais de 200 policiais participam de uma operação contra grupos criminosos envolvidos com homicídios e o tráfico de drogas em três bairros de Salvador e em um município da Região Metropolitana (RMS). A “Operação Borderline” foi deflagrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na manhã desta quarta-feira (2).

Segundo a Polícia Civil, o objetivo é ampliar a resolução de homicídios e a redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI).

Equipes da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SSP), da Assessoria Executiva de Operações de Polícia Judiciária (AEXPJ), dos Departamentos de Inteligência Policial (DIP), de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), de Polícia Metropolitana (Depom), de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), da Coordenação de Policiamento Interestadual (Polinter), da Coordenação de Operações Especiais (COE), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), apoiam as ações em campo.

Da Polícia Militar também atuam as guarnições do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), do Patrulhamento Tático Motorizado (Patamo), do Canil do Batalhão de Choque, da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Polo), das Rondesps BTS e RMS, do Batalhão Rodoviário, Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos (Bepe) e da 31ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).