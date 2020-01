Operação cumpre mandados de busca e apreensão em condomínio no Comércio

Treze mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Condomínio Nossa Senhora do Pilar, Avenida Jequitaia, no bairro do Comércio, na manhã desta sexta-feira (3). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), 10 pessoas foram conduzidas até as 7h.

Ainda segundo a SSP, a ação tem o objetivo de encontrar armas e pessoas envolvidas com crimes de homicídio na capital baiana. Participam 25 equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Coordenação de Operações Especiais, 18ª e 16ª Companhias Independentes da PM e Rondesp BTS.

Nos prédios do conjunto, vivem muitas famílias com crianças, que alegam que a acao da polícia foi iniciada por volta das 5h.

"Eles chegaram de madrugada e levaram meu filho. Ele não se envolve com nada, estava em casa dormindo. A polícia arrombou as portas das nossas casas. Até o dinheiro dos trabalhadores a polícia queria levar. Isso é um absurdo, as crianças acordaram todas assustadas", contou uma moradora, que não quis ser identificada.

Outra moradora, que também não quis se identificada, contou que a polícia prendeu o filho dela sob acusação dele estar em um vídeo que flagrou a morte de um militar.

"Eles levaram nossos pertences, celulares, jogaram até bomba de gás em nossas casas. Levaram meu filho, dizendo que ele cometeu um homicídio. Meu filho não matou ninguém, ele só tem 17 anos, e ainda está estudando. Eles falavam meu nome, disseram que iam só conversar com ele e carregaram ele algemado. Estão acusando ele de estar numa gravação no dia da morte de um policial", contou a mãe de um jovem que foi conduzido.

(Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

"Entraram na minha casa olhando tudo e saíram. Eu estava sozinho dentro de casa, e minha filha estava na casa do namorado. Ouvi muita zuada, ainda abri a porta para eles entrarem e ver que não tinha nada", disse um morador cadeirante, ao contar sobre o momento da operação da polícia.



*supervisão da repórter Amanda Palma