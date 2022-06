Operação cumpre mandados em Salvador de combate ao tráfico internacional de drogas

Uma operação para desarticular organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas foi deflagrada na manhã desta terça-feira (14). Os mandados estão sendo cumpridos pela Polícia Federal na Bahia, Goiás e São Paulo.

Policiais militares estão entre os alvos da operação. Cerca de 60 policiais federais e 30 policiais militares da Bahia e de São Paulo cumprem 11 mandados de busca e apreensão. Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa é investigada por enviar cocaína para Europa por meio de fundo falsos preparados em malas de viagens despachadas em voos internacionais com destino a Europa e Ásia.

Durante as investigações foi identificado que os líderes do grupo contratavam pessoas exclusivamente para viajar para a Europa e Ásia transportando o entorpecente em voos que partiam dos Aeroportos de Salvador, Guarulhos, Rio de Janeiro, Recife e Curitiba. Ainda de acordo com a PF, a mesma Organização criminosa era responsável pela comercialização, no Brasil, de drogas sintéticas advindas do exterior e pela produção de haxixe em imóveis improvisados no interior de São Paulo.

Os mandados judiciais foram expedidos pela 2ª Vara Federal de Salvador que também decretou o sequestro de imóveis e bloqueios de valores em contas bancárias usadas pelos investigados.