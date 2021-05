Operação da Semob combate o transporte clandestino no Pero Vaz, em Salvador

Equipes de fiscalização da Coordenação de Transportes Especiais da Secretaria de Mobilidade (Semob) realizaram, na manhã desta sexta-feira (14) uma ação de fiscalização de combate ao transporte clandestino na região do bairro de Pero Vaz. O foco da ação foram as motocicletas. A operação terminou com 12 veículos removidos ao pátio por realizar o transporte irregular de passageiros. A fiscalização teve apoio da Polícia Militar .



De acordo com o coordenador da Cotae, Clemilton Almeida, o transporte irregular de passageiros oferece riscos ao usuário. “Não sabemos quem é a pessoa que está transportando o passageiro, nem mesmo se é habilitado para este tipo de atividade. Esse tipo de atitude irresponsável pode resultar em acidentes graves”, afirmou.



De acordo com Almeida, as fiscalizações acontecem diariamente, em diversos pontos da cidade. “Hoje temos 1.276 mototaxistas devidamente credenciados para fazer o transporte regulamentado de passageiros. Nosso objetivo é justamente garantir que o usuário utilize o serviço de um profissional regularizado pelo município para fazer o transporte de pessoas com segurança”, frisou.

De acordo com a Prefeitura, em 2020, 449 veículos foram removidos por fazer o transporte irregular de passageiros, dos quais 138 foram motos. Este ano, de janeiro a março, foram removidos 152 veículos, sendo 14 deles motos. “Essas operações, além de promover a segurança dos usuários, também garante que não haja concorrência para o motorista regulamentado e que faz seu trabalho com seriedade”, concluiu o coordenador.