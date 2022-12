Operação de fim de ano do ferry boat vai até dia 9 de janeiro

A operação de fim de ano no sistema ferry-noat acontecerá com as saídas regulares de hora em hora (de segunda a sábado das 5h às 23h30; e aos domingos e feriados, das 6h às 23h30), além de viagens extras, que irão ocorrer de acordo com a demanda. Quatro ferries farão as travessias: Zumbi dos Palmares, Ivete Sangalo, Maria Bethânia e Rio Paraguaçu farão as travessias até essa sexta (23). Neste sábado, dia 24, o Anna Nery será integrado.

A operação vai seguir até o dia 9 de janeiro, informou a Internacional Travessias.

No período, a Internacional Travessias Salvador, administradora do serviço, contará com equipes de plantão dos principais setores responsáveis pela operação, além de equipes extras de apoio à segurança nos terminais, São Joaquim e Bom Despacho.

Veículos pesados

Em atendimento a resolução da Agerba, permanece a suspensão temporária das travessias de veículos pesados às sextas, sábados e domingos, vésperas de feriado e no dia posterior a um feriado, em horários específicos. No sentido terminal São Joaquim para Bom Despacho a suspensão ocorre das 5h das sextas-feiras até às 15h dos sábados, como também das 5h de vésperas de feriados até às 5h do dia posterior.

No sentido terminal Bom Despacho para São Joaquim, a suspensão é válida das 5h dos domingos até às 5h da segunda-feira, como também das 5h do dia posterior ao feriado até às 5h do dia seguinte. Portanto, para o período desta operação de fim de ano, trata-se dos dias 23, 24, 25 e 26 de dezembro; além de 30 e 31 de dezembro; 1 e 2 de janeiro. Veículos pesados transportando alimentos e pacientes em tratamento fora do domicílio poderão embarcar normalmente no período de restrição. A informação está fixada nos guichês, nos terminais, acessível a todos os usuários.

Bilheteria

A bilheteria do sistema é eletrônica, respeitando a capacidade de atendimento das embarcações a cada viagem. Após a conclusão da venda de bilhetes para um horário de embarque, há uma breve pausa (em geral, menos de 10 minutos) até que a venda para a viagem seguinte ocorra.



Passageiros com passe livre e gratuidades por lei (10% da capacidade da embarcação, conforme prevê a Lei), são atendidos por meio de guichês exclusivos, como já praticado em outros feriados. Pessoas que possuem Ferry-Card também contam com guichê específico.