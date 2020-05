Operação distribui quase 25 mil cestas básicas em Salvador

Moradora de Pau da Lima, a dona de casa Cleonice dos Santos, de 60 anos, era só felicidade ao lado da cesta básica recém-retirada no Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Canabrava. Ela é uma das beneficiadas pela distribuição de quase 25 mil cestas pela prefeitura, com operação iniciada na última segunda-feira (27) e que foi acompanhada de perto pelo prefeito ACM Neto e pelo vice, Bruno Reis, além do secretário de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro, Luiz Galvão, corpo técnico e imprensa.

"Moramos eu e meu neto de 20 anos, que está desempregado. Estou muito feliz com essa iniciativa, vai ajudar bastante lá em casa. Sou muito grata à prefeitura por lembrar da gente", afirmou dona Cleonice.

Na ocasião, o prefeito agradeceu a participação das Forças Armadas na ação, representada no evento pelo comandante do 2º Distrito Naval, o vice-almirante André Luiz Silva Lima, além da Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Militar. "Essa é uma estratégia municipal para dar apoio às famílias em situação de extrema vulnerabilidade devido à pandemia do coronavírus", afirmou ACM Neto.

(Foto: Valter Pontes/Secom)

Coordenada pela Secretaria Municipal de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro, com apoio da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), a operação conta também com outros onze pontos de distribuição. No entanto, a entrega está sendo feita apenas às famílias contactadas pela Prefeitura através de telefone, SMS e via Correios. Quem tiver dúvidas sobre a operação, pode acessar o site www. salvadorportodos. salvador. ba. gov. br/cestabasica , ou ligar para o Disque Coronavírus, no número 160.

Além do Barradão, outros pontos de distribuição estão localizados no Parque da Cidade (Itaigara), na Escola Municipal Francisco de Assis (Valéria), Paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres (Brotas), Colégio da Polícia Militar (Dendezeiros), Centro de Convenções de Salvador (Boca do Rio), Base da Guarda Civil Municipal (San Martin), 19º BC (Cabula), Escola Municipal Eduardo Campos (Águas Claras), Base Naval de Aratu, Unidade de Acolhimento Vila Fraternidade (Coutos) e Mercado Municipal de Cajazeiras (Cajazeiras X).

Estão excluídas dessas novas cestas básicas as famílias que já recebem esses alimentos através de outras ações, a exemplo dos alunos da rede municipal, de creches e escolas conveniadas, de abrigos de idosos e crianças órfãs, além de integrantes do programa Pé na Escola e do Salvador por Todos. "Com esta ação, a Prefeitura chega a praticamente 200 mil cestas distribuídas por mês na cidade. Continuamos a fazer o mapeamento para identificar mais pessoas que estejam em situação extrema de pobreza e que não tenha sido contemplada com qualquer benefício”, completou.

Além da distribuição das cestas básicas, a ação social municipal nesse período de enfrentamento ao coronavírus também engloba a assistência a moradores em situação de rua, gripo de extrema vulnerabilidade à Covid-19. Foram entregues, desde março passado, seis unidades de acolhimento emergencial, além da distribuição de quase quatro mil refeições diárias, disponibilização de lavanderia e de consultório médico móvel, entre outras iniciativas.