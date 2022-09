Operação em Feira de Santana apreende 45 armas de fogo e prende dois suspeitos

Uma operação deflagrada pela 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Feira de Santana apreendeu, nesta quinta-feira (15), 45 armas e 295 munições de diversos calibres. Além disso, duas pessoas foram presas em flagrante pelo comércio ilegal de armas de fogo.

Intitulada de Telum, a operação cumpriu mandados de busca e apreensão em imóveis no bairro Gabriela e no centro da cidade. De acordo com o coordenador regional, delegado Roberto Leal, os alvos da ação são responsáveis pela comercialização e reparos das armas, inclusive já foram alvos de outra operação policial no ano de 2017.

“Em um dos imóveis também encontramos diversos produtos químicos usados para modificar em armas de fogo”, ressaltou Leal. Dezoito espingardas, seis pistolas e 21 revólveres, de diferentes calibres, estão entre as apreensões.

(Foto: Divulgação/Ascom-PC) (Foto: Divulgação/Ascom-PC)

Equipes das 1ª e 2ª Delegacias Territoriais e da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) de Feira de Santana participaram da operação. Os flagranteados estão à disposição da Justiça, aguardando pela audiência de custódia.