Operação Enem: 67 linhas de ônibus serão reforçadas nos domingos de prova

A prefeitura preparou uma operação especial de trânsito e transporte para atender a demanda de alunos que participarão da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que acontece nos próximos dois domingos (21 e 28/11). Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) atuarão nas ruas da cidade atentos para evitar e impedir casos de obstruções e outras intercorrências no trânsito. As equipes da autarquia também estarão monitorando os locais de prova com grande movimentação.

Já a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vai reforçar 67 linhas que atendem os principais corredores da cidade. Serão 387 ônibus no total, representando um acréscimo de 85% em comparação com a frota que atende estas mesmas linhas em domingos normais. A operação especial de transporte vai acontecer das 13h30 às 19h, em ambos os domingos. Além disso, também serão disponibilizados ônibus de frota reguladora nas estações da Lapa, Acesso Norte e Pirajá. Esses veículos ficarão à disposição da fiscalização para apoio durante a saída dos candidatos das provas, entre 16h e 23h.

Confira as linhas que serão reforçadas:

CÓDIGO LINHA 0125 Terminal da França – Parque São Cristóvão 0213 Ribeira - Federação 1342 Estação Pirajá - Bonfim 1511 Conjunto Pirajá I – Engenho Velho da Federação 0713 Santa Cruz – Calçada/Bonfim 0715 Lapa – Santa Cruz 0728 Ribeira - Nordeste 1055 Estação Mussurunga – Ribeira/São Joaquim 1533 Fazenda Coutos - Lapa 1604 Base Naval / São Thomé / Escola de Menores - Lapa 1661 Base Naval – Campo Grande 1606 Paripe - Barroquinha 1608 Paripe - Ribeira 1634 Alto de Coutos - Pituba 1638 Fazenda Coutos - Ribeira 1638-01 Fazenda Coutos - Ribeira 1651 Base Naval – São Thomé -Lapa 1662 Base Naval - Ribeira 0216 Ribeira – Lapa 0201 Ribeira /Bonfim - Campo Grande 0221 Ribeira-Barbalho/Fazenda Garcia 0218 Ribeira - Pituba 0219 Ribeira - Rodoviária 1607 Paripe – Barra 1614 Mirante de Periperi - Itaigara 1628 Rio Sena - Lapa 1633 Mirante de Periperi - Ondina 1653 Paripe - Aeroporto 0302 Boa Vista de São Caetano/Capelinha – Campo Grande 0345 Boa Vista de São Caetano - Pituba 0354 Capelinha – Terminal Acesso Norte 1211 Tancredo Neves - Barra 1327 Estação Pirajá - Baixa dos Sapateiros 0301 Alto do Peru – Terminal Acesso Norte 0310 Barroquinha - Aeroporto 0333 Fazenda Grande do Retiro – Barroquinha/Brotas 0339 Rodoviária Circular R1 0903 Lapa – Boca do Rio 0933 Doron-Rio das Pedras - Sé 1035 Aeroporto – Sé (Garibaldi) 1059 Estação Mussurunga – Campo Grande 1340 Estação Pirajá - Barra 1 1341 Estação Pirajá - Barra 2 1347 Estação Pirajá - Pituba 1413 Boca da Mata - Lapa / Barra 1388 Estação Pirajá – Barra 3 1215 Engomadeira - Lapa 1225 Sussuarana – Lapa (Vasco) 1141 Cabula VI - Ribeira R1 1114 Pernambués - Pituba 1310 Estação Pirajá - CAB 1403 Cajazeiras 11 – Ribeira 1207 Tancredo Neves - Pituba 1372 Jardim Nova Esperança/Vilamar – Comércio/Lapa 1389 Nova Brasília/Jardim Nova Esperança - Estação Pirajá 1334 Sete de Abril - Lapa 1130 Cabula VI - Ondina 0140 Lapa – Rio Vermelho (Cardeal) 0805 Pituba – Lapa 1051 Estação Mussurunga – Barra 1 1052 Estação Mussurunga – Barra 2 1053 Estação Mussurunga – Barra 3 0417 IAPI - Lapa 0136 Lapa - Chame-Chame 0138 Lapa – Garibaldi/Ondina