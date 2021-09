Operação flagra crianças que eram 'emprestadas' para pedir dinheiro em Salvador

Mais de 20 crianças foram encaminhadas para o Conselho Tutelar durante uma operação da Polícia Civil, na última quinta-feira (23), para coibir a exploração e o trabalho infantil nas ruas de Salvador. Segundo informações a polícia, cinco delas estavam “emprestadas” para serem submetidas à prática de mendicância.

“Recebemos informações que crianças eram emprestadas ou alugadas para adultos e praticavam a mendicância, em semáforos e outros locais com movimentação na cidade. Existe um contexto social que não podemos deixar de lado. A exploração dessas crianças é crime, mas o combate a estas práticas também passa pelo viés do acolhimento”, afirmou a titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), a delegada Simone Moutinho.

Denominada Operação Cinderela, a ação foi deflagrada pela Dercca. Durante as ações, 20 crianças acompanhadas de adultos foram encaminhadas para a unidade especializada. Com o suporte do Núcleo de Inteligência do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), as equipes coordenadas pela delegada Simone Moutinho, fizeram abordagens nos estacionamentos de supermercados localizados na Rótula do Abacaxi, na Avenida Paralela e em semáforos da Pituba.

“Algumas crianças encontradas ainda são bebês de colo, demonstrando uma situação de vulnerabilidade e exposição”, detalhou a titular da especializada. Os familiares e adultos que estavam com as crianças foram ouvidos, e a Dercca instaurou inquérito regular para investigar a prática de exploração infantil.

Eles também foram advertidos pelo Conselho Tutelar do município e, após identificação, as crianças foram encaminhadas para outros familiares. A unidade especializada também encaminhou as famílias para análise da possibilidade de serem integrados a programas sociais da Prefeitura. Uma van foi disponibilizada pelo Salvador Shopping, para dar apoio à operação.