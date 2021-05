Operação integrada incinera mais de 78 mil pés de maconha no norte da Bahia

Uma ação integrada das polícias Militar, Federal, Técnica, além do Corpo de Bombeiros Militar resultou na localização de 78.282 pés de maconha, entre o último dia 10 e esta quarta-feira (19). A operação Fusarium II foi realizada nas cidades de Curaçá, Juazeiro, Campo Formoso, Pilão Arcado, Sento Sé e Xique-Xique, na região Norte da Bahia e em municípios do oeste pernambucano.



Mais de 78 mil pés de maconha foram encontrados, em uma área com 28 plantações. No local, os policiais encontraram ainda cerca de 50 kg de maconha colhidos e prontos para serem vendidos. Nenhum criminoso foi localizado. Parte da droga foi apreendida para perícia e o restante foi incinerado.

De acordo com os cálculos dos peritos da PF, a quantidade de pés de maconha produziria cerca de 26 toneladas da droga pronta para o consumo.

A ação contou com cerca de 70 policiais e dois helicópteros, um da Polícia Federal e outro da PM. Participaram da operação equipes da Polícia Federal, das companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes) Semiárido e Caatinga, do Grupamento Aéreo (Graer), do DPT e dos Bombeiros.