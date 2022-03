Operação nacional termina com mais de 200 prisões na Bahia

A Operação Resguardo deflagrada em todo o país contra agressores de mulheres, terminou a operação na Bahia com a prisão de 267 envolvidos com violência doméstica e familiar, além de outras ações, coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi).

Foram cumpridos 31 mandados de prisão preventiva, cinco de temporária, além de 231 autuações em flagrante. Os crimes variam desde ameaças e lesões corporais, até estupro, feminicídios tentados e consumados. Durante o período da operação, também foram solicitadas 983 medidas protetivas de urgência, instaurados 1401 inquéritos policiais e 904 foram concluídos e encaminhados para a Justiça.

As ações voltadas à operação tiveram início no dia 7 de fevereiro e encerraram nesta terça-feira (8). Além das prisões, a Policia Civil da Bahia intensificou a atenção às mulheres com mais de 20 palestras e 2.332 atendimentos a vítimas de violência contra mulher.

A ação contou com a parceria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), responsável pelos canais de denúncias de violências – como o disque 180 e o Ligue 100.

A primeira edição da Operação Resguardo, realizada de janeiro a março de 2021, apurou 51.551 denúncias. Quase 190 mil vítimas foram atendidas, 1.431 solicitações de mandados de busca foram expedidas e mais de 10 mil pessoas presas.