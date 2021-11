Operação policial conjunta prende dois suspeitos em Valéria

Dois homens foram presos em Valéria nesta quinta-feira (18) pela manhã, durante ação conjunta entre as polícias Civil e Militar. A operação busca prender envolvidos em homicídios e outros crimes violentos letais intencionais (CVLIs).

Participam da ação equipes do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), com apoio da Coordenação de Operações Especiais (COE) e de guarnições da Polícia Militar.

Com os presos, a polícia ainda apreendeu tabletes e porções de maconha, munições, crack, cocaína e um rádio comunicados. Também foram cumpridos no bairro mandados de busca e apreensão.

A diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro, destacou a importância do Disque Denúncia e da aproximação da polícia com a comunidade. “A participação da população contribui para melhores resultados no combate à criminalidade, ligando para o 181 e dando informações, sem precisar se identificar”, diz.

Participaram das ações policiais da Delegacia de Homicídios Múltiplos, das delegacias de Homicídios e dos núcleos de Operações e Inteligência, do DHPP, além de guarnições da Rondesp, Patamo, Operação Gemeos, Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Polo) e 31ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), de Valéria.

Tiroteio

O clima de tensão voltou a tomar conta do bairro de Valéria, na madrugada desta quinta-feira (18). Um tiroteio assustou moradores na localidade conhecida como Penacho Verde.

Segundo informações da Polícia Militar, policiais da 31ª CIPM com apoio da 18ª CIPM e da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) foram acionados pelo CICOM para averiguar informações de homens armados na localidade por volta de 2h30. Já no local, os PMs foram recebidas a tiros por um grupo de homens armados, que fugiu em seguida.