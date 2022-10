Operação recolhe sucatas em vias públicas de cinco bairros de Salvador

Mais cinco bairros de Salvador receberam a visita de profissionais da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) nesta terça-feira (4), par arecolher sucatas abandonadas nas ruas.

Pela manhã, as visitas da Operação “Cidade Dez, Sucata Zero” aconteceram na Ribeira, Uruguai e São Caetano, além da Via Regional, onde foram recolhidas seis sucatas. À tarde, a fiscalização ocorreu em Pernambués, onde dois veículos foram notificados para retirada em até três dias.

De acordo com o chefe do Setor de Proteção de Estética da Cidade (Sepec), Roberto Guerreiro, a operação tem surtido efeito. “Além de garantir a segurança dos cidadãos, a retirada das sucatas melhora a estética da cidade. Temos diversos pontos que antes eram depósito de inservíveis e que, hoje, foram transformados em áreas de lazer para a população”.

Números

De janeiro a setembro deste ano, houve notificação de 677 sucatas em vias públicas, sendo 559 removidas. Além disso, 182 sucatas foram apreendidas e 377 retiradas do local pelos proprietários após notificação, e 32 sucatas de barcos foram notificadas. Neste período, a Semop recebeu 289 denúncias pelo Fala Salvador 156.

Uma vez removida a sucata pela Semop, o proprietário pode reavê-la dentro de 60 dias, apresentando os documentos do veículo e pagando uma multa por deixar o equipamento no logradouro público, apresentando riscos e prejudicando a estética e o trânsito. Ultrapassado esse prazo sem comparecimento do dono do material, o bem vai a leilão.

A estimativa é de que 800 sucatas no total devem ser recolhidas pelo órgão até o fim de 2022. A Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana) é a localidade que lidera as ocorrências de material abandonado.