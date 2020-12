Operação terá 100 agentes e até drone para evitar aglomeração no Réveillon

Mais de 100 agentes da Guarda Municipal e até drone serão utilizados durante uma operação especial para evitar aglomerações durante a comemoração do Réveillon em Salvador. A estratégia para coibir a propagação do coronavírus nas festas de fim de ano se concentrarão em toda região da Barra, Comércio, Rio Vermelho, Piatã e Itapuã. Os agentes utilizarão também viaturas e motocicletas.

“Haverá uma grande operação na Barra e no Comércio, onde, a partir das 17h do dia 31 de dezembro, será feito o controle de acesso ao trânsito por parte da Transalvador. Especificamente na Barra, a GCM utilizará gradis e tapumes para interdição dos pedestres no calçadão e na praia. As ações serão finalizadas no primeiro dia do ano, às 6h”, explica o diretor de Segurança Urbana e Prevenção à Violência, Maurício Lima.

Na Barra, bares e restaurante poderão funcionar no dia 31 até as 17h. “No local e em outros bairros da cidade também iremos observar se os estabelecimentos estarão obedecendo às regras de distanciamento mínimo das mesas, se há dispensers de alcool em gel, tapetes sanitizantes, entre outras medidas protetivas”, assegura o coordenador de fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) , Everaldo Freitas.

Queima de fogos

Os locais onde serão realizados queima de fogos não foram divulgados para evitar aglomerações. A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) contará com fiscais em dois turnos nesses locais.

Fiscais de poluição sonora e salva-vidas atuarão no trecho que corresponde do Jardim de Alah até Ipitanga.

Trânsito

Equipes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estarão monitorando os locais de grande movimentação de entrada e saída da cidade, como a rodoviária, no sistema ferry-boat, feira de São Joaquim e avenida Luís Viana Filho (Paralela).

No Núcleo de Operação Assistida (NOA), nos Barris, os agentes também acompanharão o tráfego 24h durante todo o período, por meio das câmeras de videomonitoramento, auxiliando as equipes que estarão em rondas. As blitze de Lei Seca também serão realizadas normalmente.