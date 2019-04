Operação vai arborizar mais de 60 áreas de Salvador

O período de chuvas é ideal para o plantio de árvores. Pensando nisso, a Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis) iniciou a Operação Plantio Chuva 2019. A medida irá arborizar mais de 60 espaços públicos de Salvador até o fim de julho. Serão cerca de 2,3 mil árvores plantadas em diversas ruas, praças, avenidas e largos da capital - a maioria de espécies nativas da Mata Atlântica.

Durante a operação haverá ações de plantio todos os dias, em diferentes locais da cidade, exceto nos feriados. Serão plantadas ipês, jacarandás, sibipirunas e acássias, em locais como Cajazeiras, Vale do Ogunjá, Periperi. A previsão é que 125 árvores sejam plantadas só em abril.

“O objetivo dessa ação é de aproveitar o período chuvoso para plantar árvores na cidade, potencializar o sucesso do plantio e reduzir custo com manutenção, além de proporcionar mais plantios em conjunto com as comunidades, atendendo a solicitações de muitos cidadãos através do Disque Mata Atlântica", explica André Fraga, titular da Secis.

Os pedidos foram cadastrados após os moradores de bairros como Mussurunga, Pituba, Vale dos Lagos, Stella Maris e Cajazeiras, ligarem para o telefone (71) 3611-3802, para a ouvidoria da Prefeitura, 156, ou mandarem uma mensagem de WhatsApp para o número (71) 98549-8453 solicitando que a prefeitura plantasse as mudas com eles.

Caravana

Nos locais em que o plantio foi pedido pela comunidade, a Caravana da Mata Atlântica irá acompanhar a ação. Nos dias 27 e 28, o grupo estará na Pituba e Horto Bela Vista, respectivamente. Nessas ocasiões, além dos técnicos, moradores de cada região poderão participar do plantio.

Em 2018, mais de 1.500 árvores foram plantadas, e 58 localidades da cidade foram contempladas com a ação. Do total plantado, cerca de 70% dos vegetais se adaptaram bem e estão em bom estado de desenvolvimento, como por exemplo no canteiro central da Av. Barros Reis, onde 153 mudas foram plantadas das quais 141 seguem crescendo; ou como na Av. 2 de Julho, em Cajazeiras e Águas Claras, que das 150 árvores cultivadas, apenas 29 tiveram que ser substituídas.

Programação abril

27.04 - Lagoa dos Patos/Pituba - 9h00

28.04 - Cond. Reserva das Flores/Horto Bela Vista - 9h00

29.04 - Praça do Setor A/Mussurunga - (horário a definir)

30.04 - Praça do Camaleão/Ondina - (horário a definir)





Programação maio

02.05 - Pomar Escola Municipal Elisa Saldanha/Fazenda Grande 3 - 9h00

03.05 - Escola Municipal Deputado Gersino Coelho/Cabula - 9h00

04.05 - Canteiro conversa fiada/Costa Azul - 9h00

05.05 - R. Padre Domingo Brito/Garcia - 9h00

06.05 - Av. Jequitaia, Canteiro Central/Santo Antônio Além do Carmo - (horário a definir)

07.05 - Rotatória da Rua Professor Plínio Garcês de Sena/Mussurunga - (horário a definir)

08.05 - Pomar CMEI Novo Marotinho/Estrada Velha do Aeroporto - 9h00

09.05 - Praça ao lado da Praça da Bíblia/Ogunjá - (horário a definir)

10.05 - Pomar Escola Municipal Campinas de Pirajá/Campinas de Pirajá - 9h00

11.05 - Av. Beira do Rio Paraguari/Periperi - 9h00