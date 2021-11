Um operário morreu após cair de um dos andares do prédio em construção, onde trabalhava, na tarde desta segunda-feira (22). O acidente aconteceu na Rua Rodrigues Dórea, no bairro de Armação, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, equipes da 9º Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio), estiveram no local para o levantamento cadavérico. O corpo do trabalhador foi encontrado no playground.

A 9ª DT solicitou as guias periciais e de remoção, e irá investigar as circunstâncias da morte.