Ordem de apresentação do Samba Piatã é divulgada; Belo encerra a noite

Quem já está com ingresso na mão ou sonhando com o encontro com Belo, Péricles, Thiaguinho e outros grandes nomes do samba, pode começar a se preparar. Foi divulgada a ordem de apresentação do Samba Piatã 2022, que terá 12 horas de música. O evento será neste domingo (24), na Arena Fonte Nova.

O show de abertura será por conta da CBX Samba Club, previsto para começar às 13h, no palco 1, que fica na frente do Open Bar.

O primeiro a subir no palco 2 – do lado direito, em frente ao Camarote – será o cantor Thiaguinho, que levará ao público os sucessos que marcaram a sua carreira. Em seguida é a vez de Péricles e seus mais de 30 anos de estrada fazerem um show para o público.

A terceira atração é o carioca Dilsinho. Na sequência, vem o grupo Sorriso Maroto, que marca presença no evento desde a segunda edição, em 2016. A noite terá ainda o grupo Menos É Mais, que faz a sua estreia no Samba Piatã.

Depois é a vez de Ferrugem mexer com o coração dos apaixonados, seguido do grupo Pixote, comandado por Dodô. Para fechar com chave de ouro, um dos artistas mais esperado, Belo, sobe ao palco e canta só as melhores.

Ingressos

Com quase todos os ingressos esgotados, o Samba Piatã ainda tem bilhetes para quem quiser curtir no Lounge Premium (R$ 300) ou no setor da Arquibancada Intermediária (R$ 65). A venda acontece no Guichê Web.