Orla da Gamboa será requalificada e terá rampas de acesso

Quando a mãe de Ana Cristina Caminha deu à luz a menina dentro de uma pequena casa na Gamboa, a comunidade já vivia de forma precária. Hoje, 49 anos depois, a falta de infraestrutura ainda é uma das principais reclamações, por isso, os moradores se reuniram, nesta quinta-feira (1º), para acompanhar a assinatura da ordem de serviço que vai requalificar a orla da comunidade e comemoraram a conquista. A prefeitura vai investir R$ 9,7 milhões e promete fazer grandes intervenções.

Ana Cristina contou que o projeto foi discutido com a comunidade, ela participou das reuniões e disse que o objetivo é garantir melhorias de vida e trabalho para os moradores da Gamboa, além de impulsionar o turismo e o comércio na região.

“A requalificação da orla vai dar melhores condições de trabalho aos pescadores e às pescadoras da Gamboa, melhorando e facilitando o acesso [ao mar]. E para o restante de nós, moradores, será possível mudar essa página que é pintada da Gamboa como marginal, como um local ruim, para o que realmente nós somos, uma Gamboa de cultura e que tem uma identidade pesqueira e uma identidade negra”, afirmou.

O projeto prevê diversas intervenções, como a construção de uma rampa para facilitar o acesso de embarcações, banhistas e pescadores, e uma nova área coberta para apoio às atividades pesqueiras, equipada com bancada, lavanderia e chuveiro. A requalificação da orla da Gamboa de Baixo terá também melhorias na pavimentação, com colocação de piso intertravado, concreto e granito.

O local vai receber lixeiras, iluminação nova e diversos mobiliários urbanos, como bancos e mesas. Serão construídas duas praças, equipadas com parque infantil, e serão reformados os muros de alvenaria que protegem o local, rampas de acesso e escadas. A previsão é de que a obra seja concluída em 12 meses. O prefeito Bruno Reis esteve no local e conversou com os moradores.

“É um grande projeto de urbanização de toda a orla da Gamboa, na região conhecida como Cais da Gamboa. Essa obra vai mudar a realidade das pessoas que moram aqui. Era um sonho antigo dos moradores, um projeto que a prefeitura discutiu com a comunidade, e são quase R$ 10 milhões que vamos investir com recursos próprios para a realização dessa obra”, afirmou.

Local

Para chegar até a região é preciso descer por um conjunto de escadas estreitas, construídas nos vãos entre as casas, e que conduzem a uma paisagem natural. Moradores contaram que, aos fins de semana, o local fica lotado de pessoas que frequentam restaurantes e outros comércios, mas o desembarque ainda é caótico para quem resolve ir pelo mar.

Segundo a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield, a obra vai acabar com essa dificuldade, oferecendo melhor infraestrutura, e vai também preservar a vegetação existente e ampliar o paisagismo a partir dos plantios de grama esmeralda em placa, de árvores e arbustos. Ela contou que a discussão com a comunidade começou antes da pandemia.

“É uma orla, como são todas a outras orlas de Salvador. Então, vamos fazer com os mesmos equipamentos e com a mesma especificação que a gente faz em toda obra, ou seja, piso intertravado, vamos usar granito e teremos áreas de convivência, valorizando os restaurantes que estão ficando famosos. Estamos trabalhando nesse projeto desde 2019, primeiro com reuniões presenciais, e depois virtuais”, contou.

Moradores acompanharam a cerimônia das janelas ou em pé, nas muretas que circundam o local. O prefeito aproveitou a oportunidade para entregar uma contenção de encosta de 400 m² de área na comunidade. Bruno Reis disse que a região é uma das mais bonitas da cidade, mas que o terreno possui grandes inclinações.

“Em 2020, essa encosta desabou e, de lá para cá, fizemos o projeto, viabilizamos recursos e executamos a obra. Essa é mais uma intervenção que vem para trazer segurança aos moradores. Lembro da nossa luta junto à União para passar essa área para o município”, lembrou.

A aposentada Elisete Gonçalves, 64 anos, comemorou a ação. Há cerca de 30 anos, ela perdeu dois filhos, gêmeos, depois que parte do barranco que ficava atrás da casa dela cedeu. “Foi um dos piores dias da minha vida. Meus filhos tinham apenas três meses de vida. Estavam na sala e eu tinha ido ao banheiro, quando uma pedra soltou e rolou por cima da casa”, contou.

A nova contenção de encosta da Gamboa de Baixo teve investimento de R$ 737 mil. A estrutura é em cortina atirantada e solo grampeado, sistema de drenagem, muro em concreto, passeio e escadaria. Desde 2013, a Prefeitura já concluiu 132 obras de contenção, sendo 35 delas apenas na atual gestão. O investimento total é de R$ 145 milhões.

Títulos

Além da requalificação da orla, o prefeito anunciou a entrega de 585 títulos de posse de imóveis para os moradores. Os documentos foram encaminhados pela prefeitura para os cartórios e a tramitação dura cerca de 60 dias. São propriedades que ficam na Gamboa de Baixo e na comunidade de Unhão, em Salvador, e que estão em situação irregular.

Moradores comemoraram as ações, agradeceram a iniciativa e cobraram que elas sejam acompanhadas de mudanças na infraestrutura da comunidade. Além da reforma da orla, existem outras ações em discussão. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) destacou a importância do título de posse.

“As pessoas terão os documentos da casa e a garantia de permanência em suas próprias moradias, resguardando a história dessa que é uma zona especial de interesse social. Esse documento assegura o direito das famílias. Somado a isso temos diversas iniciativas em curso. Uma que iniciamos hoje é a orla da Gamboa. O 30º trecho da orla”, contou.

Já o programa Morar Melhor foi dividido em duas etapas. A primeira consiste em contemplar casas que precisam de pintura, reboco e telhado, mas que não tenham problemas estruturais. São 151 imóveis na Gamboa e 55 na comunidade do Unhão. A segunda, vai atender imóveis sem situação mais graves na estrutura. A estimativa da prefeitura é atender 300 casas.