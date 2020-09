Orquestra do Neojiba faz concerto ao vivo

Integrantes da Orquestra 2 de Julho, do NEOJIBA , farão, quinta-feira (1), sua primeira live ao vivo, desde a suspensão das atividades presenciais, em março, em função da pandemia. O concerto, que acontece no Parque do Queimado, sede do programa, não terá a presença do público e será transmitido pelo canal do NEOJIBA no youtube.com/neojiba1

Sob regência de Cláudio Cruz, maestro da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, os músicos da O2J irão tocar o Quarteto de Cordas nº1 (adaptado para orquestra de cordas), do brasileiro Heitor Villa-Lobos, e o Quarteto de Cordas n.11 em fá menor op. 95, Serioso (adaptado para orquestra de cordas), de Beethoven, em homenagem aos 250 anos de nascimento do compositor.

O concerto será com a orquestra reduzida, apenas com os instrumentos de cordas, e seguirá todos os protocolos de segurança para prevenção da COVID-19. Cláudio Cruz também foi regente titular da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e regente convidado de orquestras como a Sinfonia Varsovia, New Japan Philharmonic, Jerusalem Symphony, Orquestra de Câmara de Toulouse, Sinfônica de Avignon e Northern Sinfonia. No Brasil, regeu a OSESP, Filarmônica de Minas Gerais, Sinfônica Municipal de São Paulo, Sinfônica do Paraná, Sinfônica Brasileira, Sinfônica de Porto Alegre, Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro.