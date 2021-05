'Os atletas de meio-campo são bem preparados', elogia Lucas Silva

Pra se firmar no Vitória, Lucas Silva vai enfrentar uma árdua concorrência, mas se diz pronto para batalhar a oportunidade de mostrar o próprio futebol na Série B do Brasileiro. "Trabalhei muito para chegar até aqui. Bagagem está aumentando, jogamos alguns campeonatos fortes, com clubes que vamos enfrentar na Série B. Espero estar preparado e dar o meu melhor dentro de campo", afirmou o jogador durante apresentação oficial feita pelo clube, nesta sexta-feira (14).

Lucas Silva é um dos oito volantes disponíveis no elenco rubro-negro. Para ganhar espaço no time, o recém-contratado de 21 anos precisará, por exemplo, barrar Gabriel Bispo ou Cedric, que se consolidaram entre os titulares na atual temporada.

Destaques no ano passado, Guilherme Rend e Fernando Neto sofreram com contusões nos últimos três meses, mas tendem a entrar fortes na briga. João Pedro, bastante utilizado nesse começo de temporada, Maykon Douglas, e o uruguaio Paulo Silas, anunciado pelo Vitória nesta sexta-feira, correm por fora.

"Não tem muito segredo, é o trabalho. Professor tem que decidir quem ele quer na posição. Grupo é bom. Os atletas de meio-campo são bem preparados. Acho que será disputa sadia", projeta Lucas Silva, que se coloca à disposição para atuar como primeiro ou segundo volante.

"Preferência, não tenho. Sei jogar nas duas, tanto de primeiro como segundo volante. O que o professor preferir. Minha característica é mais a marcação, mas sei chegar bem no ataque", se apresenta o atleta, que tem contrato, com opção de compra, até o final da Série B.

Lucas Silva passou pela base do Bragantino e também tem o Grêmio Osasco no currículo profissional. Ele estava na Caldense há três temporadas e este ano foi titular em 13 jogos.

Antes de assinar com o Vitória, ele estavam disputando o Campeonato Mineiro junto com o meia Bruno Oliveira, também contratado pelo rubro-negro. A Caldense foi eliminada nos pênaltis pelo Pouso Alegre na semifinal do Troféu Inconfidência - torneio entre as equipes que terminam o estadual entre 5º e 8º lugar.

Na opiniçao de Lucas Silva, o entrosamento com Bruno Oliveira pode se apresentar como um fator positivo nesse início de trabalho no Vitória. "Nós jogamos juntos desde a base. Isso facilita dentro de campo, com movimentações. Acho que vai ajudar dentro de campo esse entrosamento", pontuou o volante.