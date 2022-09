'Os atletas responderam muito bem e estamos preparados', garante Burse

Após nove jogos invicto no comando do Vitória, o técnico João Burse viu a pressão aumentar depois da goleada por 5x1 sofrida contra o Figueirense, na segunda rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro. Agora, o comandante rubro-negro tem a missão de fazer o time buscar a reabilitação diante de sua torcida, domingo (4), às 17h, quando o Leão recebe o ABC, no Barradão.

Quando chegou ao clube, em meados de junho, João Burse encontrou o Vitória a uma posição da zona de rebaixamento e disse que já se acostumou com a pressão, mas que o time está preparado para dar a volta por cima mais uma vez na competição.

"Desde que eu cheguei aqui a gente vive na tensão. Todos os jogos foram decisivos. No começo era rebaixamento, depois classificação e agora é para acesso. A gente está preparado, treinou muito forte. E os atletas responderam muito bem", contou o técnico. .

Questionado se vai mexer nas peças do time para o jogo contra o ABC, João Burse desconversou, mas admitiu a possibilidade. "Fizemos várias situações durante a semana, e a gente vai colocar em campo a equipe que acha que vai competir e dar resposta. Estão todos preparados e treinados", disse. "A gente usou durante a semana o que errou no jogo passado. Cada jogo é uma história. Durante a semana treinamos características e situações", completou.

O CORREIO apurou que o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni e o meia-atacante Gabriel Honório podem aparecer nos lugares de Sánchez e Luidy, respectivamente.

A goleada sofrida contra o Figueirense fez o Vitória cair na tabela de classificação. O rubro-negro tem campanha semelhante à do Figueirense, atual 2º colocado, mas ocupa o terceiro lugar porque perde no saldo de gols (3 contra -3).

O rubro-negro ainda pode ser ultrapassado pelo Paysandu, último colocado. Para isso, a equipe paraense precisa vencer a catarinense no confronto das 17h de sábado (3), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O ABC lidera o Grupo C com seis pontos.

João Burse prefere não pensar mais no baque provocado pela derrota contra o Figueirense. Para o técnico é hora de se concentrar apenas no jogo contra o ABC. "O grupo fez uma ótima semana de trabalho de entrega e dedicação e está focado. Ao lado do torcedor, vamos fazer de tudo para buscar o resultado", prometeu o técnico.