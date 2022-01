Os mitos e verdades sobre a coinfecção da Covid e Influenza

Entre um surto da gripe H3N2 em dezembro de 2021 e um novo aumento nos casos de Covid-19 após as festas de final de ano, teve gente que acabou se contaminando com os dois vírus e esse cenário de incerteza preocupou muita gente.

O que você já conhece sobre a 'Flurona', nome dado para a dupla infecção entre o coronavírus e influenza.

No 32º episódio do O Que a Bahia Quer Saber, podcast de reportagens especiais do Correio te conta tudo o que você precisa saber sobre a coinfecção dos vírus. Como é possível uma pessoa se infectar com os dois vírus ao mesmo tempo? E isso representa um risco sério a saúde? Essas e muitas outras perguntas são respondidas ao longo do episódio, que vai te provar que essa situação pode ser mais comum do que você imagina.

Clique no player abaixo para ouvir o episódio do O Que a Bahia Quer Saber:

Através das entrevistas com os infectologistas Alessandro Farias e Clarissa Cerqueira, o podcast discute sobre o impacto da dupla infecção no nosso corpo. Já Ivan Paiva, o médico emergencista e coordenador de urgência do município de Salvador, alerta sobre as consequências desse cenário de contaminação para a saúde do pública, principalmente em grandes metrópoles como a capital baiana.

O convidado explica de que forma uma nova onda dessas doenças contribui para a superlotação de unidades de saúde e o que tem sido feito para tirar reduzir a pressão em cima do sistema.



Nesta semana, a produção, locução e edição do podcast é de Vinícius Harfush.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.