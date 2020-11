Os personagens da história: 12 figuras que você precisa conhecer para o Enem 

Toda boa história sempre tem bons personagens e não é diferente com aquela que está nos livros didáticos e vai ser cobrada dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio. Para se dar bem na prova aplicada no dia 14 de janeiro, vai ser preciso conhecer melhor algumas figuras que foram fundamentais em cada período histórico. O CORREIO conversou com professores e preparou uma lista com estes personagens.

Quem ensina história explica que entender e conhecê-los é bastante importante para que a compreensão do aluno sobre o assunto de uma forma geral seja completa. “O aluno precisa compreender que esses personagens refletem atitudes da época em que viveram e que acabaram por deixar um legado muito importante. A prova não quer saber se você acha esse ou aquele personagem bonzinho ou vilão, mas que você entenda seu papel para a história”, explica Vítor Porto, professor do Instituto Dom de Educar (Rede UniFTC).

A professora Tania Lima chama atenção para a forma como as ações dos atores da história são determinantes para cada período: “Estudar os personagens é outra forma de entender o contexto da época. Hitler, por exemplo, não seria nada se não estivesse na Alemanha destruída pela Primeira Guerra, e arrasada pela Crise de 1929. Nesse contexto, você coloca no poder um homem ambicioso, politicamente habilidoso e estrategista militar. Aí, dá para entender como as coisas se desenrolaram até que as tensões desencadeassem a Segunda Guerra”.

Para os alunos, a importância de estudar certos nomes da história também já está clara. “Entender história é entender o porquê de como as coisas funcionam hoje. E essas figuras influenciaram a sociedade e as pessoas”, conta Miguel Campos, 17, estudante do Colégio São Paulo. “Conhecer figuras históricas através de filmes e séries também é uma boa forma de estudar”, completa Guilherme Lemos, 19, aluno do Único Pré Vestibular.

“É importante que o aluno tenha tido um contato com o assunto antes. O filme é uma reconstrução, contada por alguém que tem liberdade para dar um molho a essa história”, alerta o professor de Miguel Dratovsky. Ele chama atenção para outro aspecto: “Em filmes biográficos, por exemplo, é natural que se mostre a pessoa enquanto herói absoluto ou que se escolhe focar apenas em um traço daquela figura histórica”. Outro ponto importante é olhar também para quem faz a história nos dias de hoje. “O aluno precisa estar atento aos acontecimentos atuais, ao que está nos jornais e revistas atualmente”, finaliza Porto.

Aluno com covid

Candidatos ao Enem 2020 que forem diagnosticados por alguma doença infectocontagiosa, como a covid-19 e, portanto, estiverem impossibilitados de fazer as provas por este motivo, poderão ter uma nova chance. O presidente substituto do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Camilo Mussi, disse nesta terça-feira que, nesse caso, a orientação é ligar para a central de atendimento do Inep (0800 616161) e comunicar a doença até um dia antes da data da prova.

Depois da prova, o candidato também deverá registrar o problema anexando laudo médico na Página do Participante. Os casos deferidos poderão ser testados nos dias 23 e 24 de fevereiro, mesma data em que o Enem será aplicado a pessoas presas.

O Revisão Enem 2020 é uma realização do Correio, com o patrocínio da UniFTC e o apoio da SAS.

Você precisa conhecer

A pedido do CORREIO, os professores Vitor Porto e Tania Lima elaboraram uma lista de figuras históricas importantes e o que é preciso saber sobre elas para se dar bem na prova.

1. Dom Pedro I

Sobre o papel de Dom Pedro I na história do Brasil é importante destacar a primeira constituição do país. Uma constituição absolutista e com a presença do chamado poder moderador que estava acima dos demais poderes. Trata-se de uma constituição imposta e que não se caracteriza pela representatividade popular.

Dom Pedro I (Foto: Reprodução/ Acervo do Museu Imperial de Petrópolis)

2. Dom Pedro II

O período do segundo reinado é um período de 49 anos de um país já independente que é governado por um monarca de origem portuguesa. Três pontos são importantes nesse período e no papel do governante: a questão escravocrata; o destaque para região sudeste e a questão do café e a formação dos grandes latifúndios e a lei de terras, assunto muito presente nas provas.

Dom Pedro II (Foto: Joaquim Pacheco)

3. Zumbi dos Palmares

Uma figura que incorpora e representa a história da resistencia negra contra a escravidão e a descriminação. É por conta dele que o dia 20 de novembro é o dia da Consciência Negra. Nenhum negro na história do Brasil escravocrata teve a projeção de Zumbi que por isso merece a atenção dos alunos.

Estátua de Zumbi dos Palmares (Foto: Evandro Veiga/Arquivo CORREIO)

4. Getúlio Vargas

Um dos grandes campeões de prova. Foram 15 anos ininterruptos governando e um papel importante no chamado Estado Novo que é um assunto bastante cobrado. Importante destacar a formação das indústrias brasileiras e o nacionalismo de Vargas.Outro ponto importante é a criação da Petrobras que ocorreu no segundo governo de Vargas.

Getúlio Vargas (Foto: Reprodução/ Galeria dos ex-presidentes)

5. Juscelino Kubitschek

Outro campeão de provas, JK é importante por conta do seu papel na modernização no país e pelo seu governo desenvolvimentista que acaba causando para o Brasil uma dívida externa imensa com os Estados Unidos, além de ser o grande responsável pela construção de Brasília e por torná-la capital do país

Juscelino Kubitschek (Foto: Divulgação)

6. Nísia Floresta

Escritora do século XIX, escrevia sobre o pseudonimo de Dionísa Gonçalves Pintro foi pioneira na luta feminista no Brasil. Não é uma figura comum de cair em provas de humanidades propriamente mas que é um repertório importante para os alunos também na prova de redação.

Nísia Floresta (Foto: Reprodução)





7. Mussolini e Hitler

As duas principais figuras do nazifacismo, uma ídeologia totalmente desfavorável às minorias que perseguiu judeus, homesexuais, soviéticos. Os dois e suas ideologias, foram os grandes responsáveis pela Segunda Guerra Mundial.

Benito Mussolini e Adolf Hitler (Foto: Shutterstock)

8. Karl Marx

É o criador da primeira teoria possível de enfrentamento e derrubada do capitalismo, conseguindo sintetizar um novo modo de produção, o socialismo científico, que aparece em contraposição à segunda revolução industrial. Marx consegue fazer de forma concreta o que outras tentativas de oposição como o cartismo ou o socialismo utópico, não conseguiram

Karl Marx (Foto: Reprodução)

9. John F. Kennedy e Nikita Khrushchov

Figuras importantes do período da Guerra Fria e da corrida armamentista travada entre os Estados Unidos e a União Soviética com as armas nucleares. As buscas armamentistas e a ausência do confronto direto entre os dois países apesar do desenvolvimento das armas tornam seus líderes figuras que devem ser estudadas

John F. Kennedy (Foto: Shutterstock) Nikita Khrushchov (Foto: Shutterstock)

10. Margareth Thatcher

Primeira mulher a ocupar o cargo de primeira ministra no Reino Unido e que entrou para a história como a Dama de Ferro, por ser uma mulher decidida e de opiniões fortes. É uma grande defensora do liberalismo econômico e que enfrentou um preconceito imenso contra as mulheres no poder

Margareth Thatcher (Foto: Reprodução)

11.Martin Luther King Jr

A discussão sobre temas como racismo e luta por direitos sociais é hoje tão atual quanto era na década de 60 quando a figura histórica viveu. Por isso, se a prova decidir colocar também questões mais sociais é possível que figuras como ele estejam presentes.

Martin Luther King Jr (Foto: Reprodução)

12. Fernando Henrique Cardoso (FHC)

No governo FHC é um governo que apostou nas privatizações o que muito conversa com tendências econômicas do governo atual. Foi também o seu governo o responsável pelo Plano Real e por essas questões merece atenção dos alunos.

Fernando Henrique Cardoso (Foto: Divulgação)

CORREIO traz fascículos para revisão

O CORREIO publica até o dia 13 de janeiro, 17 fascículos especiais do 14º projeto Revisão Enem 2020. Na semana passada o tema foi Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias. Nesta semana, o caderno traz questões de Ciências Humanas e suas tecnologias. O Revisão Enem 2020 é uma realização do Correio, com o patrocínio da UniFTC e o apoio da SAS.

Com simulados online, que são disponibilizados no site do jornal (correio24horas.com.br), os conteúdos contam com uma série de questões objetivas, realizadas pelo SAS Educação, para os estudantes testarem os seus conhecimentos nas disciplinas cobradas no Enem. “É um projeto pensado para facilitar a vida do estudante nessa reta final, os conteúdos são desenvolvidos para abranger todas as 120 habilidades cobradas no Enem e os assuntos mais recorrentes nas provas, para que o aluno descubra, uma forma dele se aproximar mais da realidade do exame, além de disponibilizar as vídeoaulas com as resoluções para que o aluno também aprenda o conteúdo que ainda não sabe”, diz o professor Ademar Celedônio, diretor de Ensino e Inovações Educacionais no SAS Plataforma de Educação.

Além disso, sempre às quartas-feiras, o site CORREIO oferece vídeoaulas que podem ser acessadas na íntegra no canal www.correio24horas.com.br/revisao. “Reunimos em um só lugar materiais inéditos de estudo que serão atualizados semanalmente e ficarão disponíveis para serem consultados sem sair de casa, a qualquer momento, de qualquer lugar, computador ou celular. Toda quarta-feira o estudante poderá ler conteúdos especiais, assistir vídeoaula e realizar simulados para testar os seus conhecimentos nas mais diversas áreas”, diz Vanessa Araújo, coordenadora de projetos do jornal.

Além do conteúdo de revisão disponibilizado no site do CORREIO, a UniFTC oferece, gratuitamente, a Mega Revisão Enem UniFTC com professores renomados de grandes escolas. No primeiro dia de exibição, que aconteceu na segunda, a Mega Revisão reuniu mais de 1,5 estudantes no ambiente virtual. Ontem, o conteúdo revisado foi o matemática.

Na próxima segunda (30), será a vez de discutir as questões de Ciências Naturais e, no dia 1º de dezembro, os participantes atualizam a preparação para a Redação. No dia 6 de dezembro, acontece um simulado depois de um esquenta de 1h30 com revisão geral de todas as disciplinas. Para se inscrever no projeto gratuito é preciso apenas acessar o site http://bit.ly/MegaRevisãoEnemUniFTC2020.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.