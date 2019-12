OSBA encerra temporada de 2019 com concerto Natal na Espanha

Mais de 54 mil pessoas em 51 apresentações artísticas com 300 horas de música. Depois de um ano agitado, chegou o momento da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) encerrar a temporada 2019 com o concerto inédito Natal na Espanha. A apresentação tem participações especiais do cantor Saulo e do Corpo de Baile Sonho de Valsa.

O projeto acontece hoje, às 19h, na Concha Acústica do TCA. “A música clássica tem o poder de fazer o ouvinte se transportar para um outro lugar. A gente quer proporcionar ao público uma visita à Espanha. Vai ter poesia, dança e muita coisa que remeta ao país europeu”, explicou Carlos Prazeres, maestro e diretor artístico da orquestra.

A apresentação tem um toque especial de Natal. “Esse é um momento de estarmos em família, com a nossa galera. A OSBA ocupa um lugar alto, lindo, mas ao mesmo tempo próximo do povo”, defende Saulo. Prazeres explica que o repertório não vai ser apenas natalino. “A gente não vai apresentar as músicas que as pessoas já ouvem nos shoppings nessa época. O que vamos oferecer é algo diferente, um momento de confraternização da família formada pelo nosso público crush”.

O concerto é dividido em três partes. A primeira tem participação de dois solistas, a violinista Priscila Plata Rato, que já atua na orquestra, e o violonista Fabio Zanon. Na segunda serão apresentadas músicas espanholas, como El Amor Brujo: Dança Ritual do Fogo, do compositor e pianista espanhol Manuel de Falla. Nessa canção haverá a participação do Sonho de Valsa.

Essa é a terceira vez seguida que o grupo de dança é convidado pela OSBA para participar do seu concerto natalino. Sem fins lucrativos, o grupo iniciou seus trabalhos em 2012 com jovens dos bairros de Alto da Capelinha e São Caetano. Hoje, são 60 integrantes de 12 a 31 anos, coordenados pelo coreógrafo Edilton Saturnino. “Devido às limitações do espaço, a gente só pôde trazer 24 dos nossos alunos. Eles estão muito ansiosos, mas eu sei que são muito competentes e vão fazer um belo trabalho”, disse.

Saulo vai cantar com a OSBA as músicas Raiz de Todo Bem, Tão Sonhada, Pra Ver o Sol Brilhar e Outra Vez (Arisson Marinho/CORREIO)

Alguns alunos são fãs de Saulo, como Aline Silva, 21 anos. Ela não escondeu a emoção no ensaio: “O melhor”, gritou. De quebra, ganhou um sorriso do cantor. “Sou muito fã dele. Estou nervosa, ansiosa, mas segura na coreografia". No final, Saulo vai cantar a música Raiz de Todo Bem, com a participação do Sonho de Valsa.

Essa parte encerra o concerto, com Saulo interpretando algumas canções do seu repertório, acompanhado da orquestra. “A presença dele é fundamental, pois é a nossa forma de nos aproximarmos das pessoas. Já que o público visita a nossa música clássica, simbolicamente, a gente visita aquilo que eles amam ouvir”, explicou o maestro, destacando que as pessoas devem ficar à vontade. “Não precisa vir de terno e gravata ou salto alto”.

Já para Saulo, “fundamental” é o termo usado para caracterizar o trabalho feito pela OSBA na Bahia. “Eles fazem educação, formação de pessoas e música sempre bem orquestrada. Quanto eu canto com a OSBA, lembro do meu avô, de quem eu herdei a música. Tem algo afetivo. Sou amigo do maestro e sempre motivado por esse lindo trabalho”, pontua.

Serviço:

O quê: Concerto Natal na Espanha.

Onde: Concha Acústica do TCA (Campo Grande).

Quando: 20 de dezembro 2019 às 19h.

Preço: R$ 20 e R$ 10. Venda nas bilheterias do TCA, no SAC dos shoppings Barra e Bela Vista e online pelo site do Ingresso Rápido (http://bit.ly/nataldaosba).

*Com orientação da editora Ana Cristina Pereira