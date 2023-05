Osba inicia projeto OSBarris, com concerto na Biblioteca Central

A Orquestra Sinfônica da Bahia estreia nesta sexta-feira (26), às 19h, um novo projeto: o OSBArris, com um concerto no Quadrilátero da Biblioteca Central do Estado da Bahia, localizado no bairro dos Barris. A entrada para o concerto é gratuita, sujeita à lotação do espaço.

Para esta apresentação, a Osba sugere ao público do concerto que doe alimentos para o Bahia Sem Fome, programa de Combate à Fome do Governo do Estado da Bahia que tem como principal meta promover a segurança alimentar e nutricional no Estado. A Biblioteca Central é um dos pontos de arrecadação da campanha e também receberá doações durante este evento da Orquestra Sinfônica.

Para o maestro da Orquestra Sinfônica da Bahia, Carlos Prazeres, a busca por representar a sociedade baiana em toda a sua essência leva a orquestra a criar apresentações que dialoguem com as festas populares do nosso Estado. O São João Sinfônico, o Baile Concerto e o Concerto em homenagem à Independência da Bahia são alguns dos exemplos, de acordo com Prazeres, em que Orquestra e sociedade se fundem em um só corpo.

“Faltava que algum dos nossos projetos remetesse às tradicionais festas de largo, ocupando algum bairro de Salvador. O OSBArris une este desejo de criarmos uma festa da Osba aos nossos objetivos de formação de plateia para a música de concerto, além da ocupação de espaços culturais baianos”, afirma o maestro.

É assim que nasce o OSBArris, projeto pensado para os Barris, este tradicional bairro localizado no Centro da capital baiana. Para abrigar este concerto, foi escolhido como base o Quadrilátero da Biblioteca Central do Estado da Bahia, situado dentro deste espaço cultural histórico: a biblioteca mais antiga da América Latina, com 212 anos de fundação.

Para esta primeira edição de OSBArris contará com a participação de duas solistas como convidadas especiais: a soprano brasileiro-chilena (nascida na Paraíba) Maria Carla Pino Cury e a mezzo-soprano paulista Ana Lucia Benedetti. Já a regência ficará por conta do maestro Carlos Prazeres.

No programa El Amor Brujo, do compositor espanhol Manuel de Falla (1876-1946); as árias Air des Clochettes e Flower Duet da ópera “Lakmé”, do francês Léo Delibes (1836-1891), além de Chants d'Auvergne - Baïlèro, do francês Joseph Canteloube (1879-1957); e Les Contes d'Hoffmann: Barcarolle, do alemão Jacques Offenbach (1819-1880).





