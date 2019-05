Osmar Loss foca na defesa em seu primeiro treino no Vitória

O primeiro treinamento do técnico Osmar Loss na Toca do Leão foi focado no setor defensivo. O novo comandante assumiu a equipe na manhã desta quarta-feira (22), um dia após ser contratado, e não perdeu tempo. Depois de um bate-papo no vestiário, Loss selecionou um grupo de jogadores e realizou um trabalho tático em campo reduzido.

De um lado, Wellisson, Everton Sena, Ramon, Capa e Gabriel Bispo. Do outro, Farinha, Dedé, Zé Ivaldo, Elivelton e Léo Gomes. Ronaldo e Lucas Arcanjo se revezavam no gol. O técnico parou a atividade muitas vezes para fazer observações e correções. Enquanto isso, o restante dos jogadores trabalhava toque de bola com o auxiliar Marcelo Rospide, novo integrante da comissão técnica contratado junto com o treinador.

A preocupação de Osmar Loss com a zaga não é à toa. Com 10 gols sofridos em quatro rodadas, o Vitória é dono da pior defesa da Série B do Campeonato Brasileiro. A média é de 2,5 por partida. Com apenas três pontos, o Leão ocupa a zona de rebaixamento, em 18º lugar, após um triunfo e três derrotas, a última no sábado (18), quando perdeu por 3x1 para o São Bento, no Barradão.

Na segunda parte do treino, Loss juntou todo o grupo e comandou um coletivo em campo reduzido. O time sem colete foi composto por: Wellisson, Dedé, Ramon e Elivelton; Rodrigo Andrade, Léo Gomes e Dudu Vieira; Felipe Garcia, Marcelo e Neto Baiano. A equipe com colete foi formada por: Farinha, Zé Ivaldo, Everton Sena e Capa; Marciel, Gabriel Bispo e Nickson; Ítalo, Ruan Levine e Anselmo Ramon.

Recuperado de contusão, o meia Ruy treinou normalmente e funcionou como jogador curinga na atividade, assim como Romisson.

Com um trauma no pé, o atacante Matheus Manga realizou tratamento no departamento médico. Fora dos planos do clube, o meia-atacante Andrigo treinou na academia. Ele interessa ao Figueirense.

A estreia de Osmar Loss pelo Vitória acontecerá no domingo (26), contra o Atlético-GO, às 16h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O jogo é válido pela 5ª rodada da Série B.