Outback lança dois burgers em homenagem à CCXPW21

Com inspiração australiana e badaladíssima no Brasil, o Outback Steakhouse resolveu entrar no mundo na cultura pop. Calma, não vai rolar lançamento de um game ou um filme com a marca da empresa. O restaurante lançou, por tempo limitado (até o próximo domingo, dia 5), dois burgers homenageando os fãs da Comic Con Experience Worlds 21 (CCXPW21). O evento de cultura pop e games, um dos maiores do do mundo, desde 2014 possui uma edição 100% nacional, que acontecerá durante o final de semana de forma virtual. Ah, e de graça.

A primeira opção de sanduíche do Outback, inclusive, é vegetariana. O Super Veggie CCXPW21 Burger (R$ 44,90) é feito de brócolis, couve-flor e queijo gorgonzola, e coberto por queijo tipo ementhal e molho cheddar, com Smoked Mayo, alface, picles. Para finalizar, cebola caramelizada em pão tipo brioche. É servido com Kettle Chips McCain supercrocantes.

Já o segundo lançamento é o Epic CCXPW21 Burger (R$ 49,90). Feito com 200g de carne, coberto por queijo tipo ementhal e molho cheddar, traz ainda um plus de bacon crocante, Smoked Mayo e, para finalizar, cebolas caramelizadas em um pão tipo brioche. Também é servido com Kettle Chips McCain supercrocante e molho de queijos derretidos para mergulhar.

Vale lembrar que o Outback, que possui duas lojas em Salvador (nos shoppings da Bahia e Barra) e uma em Lauro de Freitas (no Parque Shopping), é o restaurante oficial da CCXPW21. “Nossa participação na CCXP Worlds é sempre épica e muito especial. Este ano, lançamos dois burgers exclusivos especialmente criados para os fãs de Outback e do universo geek/gamer” diz Cristiane Berna, gerente de trade marketing do Outback Steakhouse. “Somos muito próximos da galera que curte cultura pop e games pelo mundo e queremos surpreender todos os anos”, completa. Os pedidos podem ser feitos nos restaurantes físicos ou pelos apps de entrega.

Segundo a assessoria de comunicação do Outback, além dos burgers, o restaurante "também participará, pela primeira vez, do Cidade Alta RP, servidor brasileiro virtual para computador de role-playing. Neste mundo de metaverso, o mapa do jogo ganhará um restaurante da marca, a partir de 4/12 e quem estiver pronto para essa aventura, terá que ajudar a reestabelecer a harmonia no multiverso e ajudar o Outback nessa jornada".

A CCXPW21 já tem muita coisa boa anunciada, como um painel sobre o filme Matrix Resurrections, com a presença do ator Keanu Reeves; painéis de Netflix, Amazon, Globo Filmes e HBO Max; plataformas de streaming de animes como Crunchyroll e Funanimes; DC Comics; e o já tradicional concurso de cosplay, desta vez de forma virtual. Também estão confirmados 6 palcos, 60 horas de conteúdo exclusivo e 11 canais na Twitch só de programação especial de games e esports. A CCXP já divulgou que voltará ao modelo presencial em 2022 e os ingressos estão à venda para a data também.