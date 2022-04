Outdoor cai e bloqueia entrada de passarela na Avenida Bonocô

As rajadas de vento acima da média em Salvador têm causado estragos na cidade. Um deles foi na Avenida Bonocô, onde um outdoor caiu em cima da calçada.

O equipamento, que tem grande porte, caiu próximo à passarela que dá acesso à estação do metrô. Pedestres enfrentam dificuldade para cirular na região.

Uma parte do outdoor ocupa a via e um cone foi colocado para orientar os motoristas que trafegam pela região.

O outdoor é de uma empresa privada. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) já a acionou para que possa fazer a remoção.

Além disso, três árvores caíram na cidade, segundo a Defesa Civil. Uma delas caiu no bairro do Pero Vaz. Parte da planta atingiu o muro do Colégio Carneiro Ribeiro - Classe II. Outras seis estão sob risco de cair.