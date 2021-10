Outubro é decisivo para a realização de Réveillon, diz Bruno Reis

A realização do Réveillon de Salvador segue sendo uma incógnita para o fim de ano da capital. Isso porque, na manhã desta quarta-feira (13), o prefeito Bruno Reis voltou a afirmar que aguarda para ver o cenário da covid-19 na cidade em outubro para avaliar se é possível ou não fazer a festa.

"Volto a dizer que esse mês de outubro é decisivo porque agora retomamos todas as atividades. Já estão ocorrendo eventos, as aulas presenciais 100% voltaram, retomamos os públicos nos estádios", explicou.

Para Reis, só se o cenário se mantiver favorável em meio à retomada que dá para pensar nas festas de forma geral.

"Se os números permanecerem em queda, se não houver alteração no quadro e continuarmos como estamos hoje sem pressão no sistema de saúde, isso vai indicar que a vacina está fazendo efeito, cumprindo seu papel e que permite nós voltarmos. Aí vamos avaliar a realização desses eventos, seja Réveillon, Carnaval ou as festas populares da nossa cidade", declarou.

Inauguração de acesso viário

As falas do prefeito foram concedidas em conversa com a imprensa durante a inauguração de um novo acesso viário construído pela Prefeitura que vai facilitar o tráfego de veículos que circulam pelos bairros de Canabrava, Trobogy, Nova Brasília e Pau da Lima, além das imediações do Estádio Manoel Barradas (Barradão) e da Avenida Aliomar Baleeiro (Estrada Velha do Aeroporto).

A ligação está localizada entre o bairro de Jardim Nova Esperança à Avenida Mário Sérgio através da Rua Jardim dos Girassóis, via à direita após a USF João Roma Filho, sentido Aeroporto.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro