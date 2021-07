Ouvidor da prefeitura de Salvador morre após acidente de moto

Jay Márcio Ferreira Neves, ouvidor setorial da prefeitura de Salvador, morreu na noite deste domingo (11), aos 60 anos, após se envolver em um acidente de motocicleta na Via Metropolitana, ao colidir com um animal na pista. De acordo com a Polícia Civil, o acidente foi registrado na 26ª DT/Abrantes, que expediu as guias para perícia de local e remoção do corpo.

Durante 8 anos, Jay Márcio prestou trabalho na Ouvidoria, além de ter atuado como líder no Subúrbio de Salvador. Através das redes sociais, o prefeito Bruno Reis, lamentou a incidente. "Jay, meu irmão, ainda não consigo acreditar que você se foi tão repentinamente. Que falta você fará no dia a dia. Você, sem dúvidas, é um dos responsáveis por transformar Salvador através do trabalho, do amor e da dedicação".

O secretário de saúde municipal, Leo Prates, também se pronunciou. "Acordei com a triste notícia da passagem de meu amigo, fruto de um acidente de moto. Vá em paz meu irmão! Minha solidariedade aos seus familiares", disse Prates.

A Ouvidoria se comunicou através de nota. De acordo com o órgão, Jay também foi um líder atuante na comunidade de Salvador, principalmente na região do Subúrbio.

"Perdemos um amigo muito querido, daqueles que vestiam a camisa pra valer, que lutavam com amor pelo que fazia. Sempre disposto e atento as demandas da cidade, Jay cumpriu com determinação todas as suas atividades enquanto foi Coordenador de Precursão da Ouvidoria, passando a ter respeito e reconhecimento de todos. A família, nosso sentimento e solidariedade. Aos que ficam, saudade pelo amigo e companheiro", diz o pronunciamento.