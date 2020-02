Pabllo Vittar canta Amor de Que, sua aposta para o Carnaval, no circuito Dodô

Um dos primeiros trios a passar no circuito Barra Ondina nesta segunda-feira (24), a cantora Pabllo Vittar estava com trio lotado de influenciadores digitais e convidados. Em sua passagem em frente ao Camarote Skol Puro Malte, ela tocou o hit Amor de Que, uma das músicas mais tocadas no Carnaval de outras cidades. Confira um trecho da apresentação.

Um dos convidados do trio da drag queen foi o cantor Silva. Também estava lá o publisher baiano Fernando Sandes, um dos criadores do guia Viajay e executivo do app Grindr, sucesso em todo o mundo.

