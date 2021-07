Pabllo Vittar diz que espera cantar na posse de Lula, e PT responde

Caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retorne ao Palácio do Planalto, uma atração já está confirmada na festa de sua eventual terceira posse no cargo: trata-se da cantora Pabllo Vittar, que afirmou nesta quarta-feira (14) que desejar se apresentar na posse.

A declaração veio depois que uma fã perguntou se Pabllo vai cantar no evento caso Lula vença as eleições, e a cantora respondeu sem titubear: "Espero que sim".

A postagem rendeu uma resposta do perfil do Partido dos Trabalhadores, que mandou emojis com estrelas nos olhos e coração. Muitos fãs da cantora e do político comemoraram as trocas de mensagens.

Dias antes, o artista já havia declarado seu apoio a Lula durante uma live. Além disso, viralizou uma imagem que brinca com a possibilidade de Vittar ser vice de Lula na chapa eleitoral. Ver abaixo.