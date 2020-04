Paciente dá soco no rosto de médico após receber diagnóstico de coronavírus

Foto: Reprodução

Um paciente deu um murro no rosto de um médico na última quinta-feira (8), em Curitiba. Seguno o Uol, o profissional de saúde Igor Kazuo Onaka foi agredido após ter dito ao paciente, que tem 40 anos, que ele poderia estar com covid-19.

De acordo com o hospital, o paciente se revoltou com o diagnóstico e partiu para cima da equipe médica ao ser informado que seria transferido para o Hospital Evangélico. O homem entrou na unidade com sintomas gripais considerados moderados e falta de ar.

Kazuo contou que tentou acalmar o paciente, mas acabou sendo agredido com um soco no nariz. O clínico geral não teve fratura. Ele e o restante dos profissionais envolvidos fizeram o exame para a doença. Um boletim de ocorrências foi registrado na Polícia Civil contra o paciente, que não teve a identidade revelada.

Em nota, a Secretaria Municipal de Curitiba e a Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas) “repudiam a agressão ao médico e se solidarizam com a vítima”.