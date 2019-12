Padre é preso em flagrante por estuprar adolescente em shopping

Um padre foi preso por suspeita de estuprar um adolescente de 14 anos e abusar de outro de 13 anos, dentro de um shopping, no Guarujá, no litoral de São Paulo. O caso aconteceu na última segunda-feira (9) e foi flagrado por seguranças do estabelecimento.

Segundo informações do G1, os meninos contaram à Polícia Civil que estavam vendendo doces no semáforo quando o padre Anderson Moraes Domingues, 43 anos, ofereceu lanche para eles. Os dois aceitaram e o padre os levou até o Shopping La Plage.

Já com o padre, o adolescente de 13 anos ficou desconfiado e resolveu acionar um dos seguranças e contou que Anderson pagar um lanche e um milkshake para eles. Depois disso, a equipe de segurança passou a observar Anderson e os meninos.

Os meninos contaram que foram à área de recreação do shopping e que lá, o padre teria agarrado o pênis do mais velho. Eles, então, foram para o banheiro. Anderson os seguiu e agarrou o adolescente de 14 anos e fez sexo oral nele, de acordo com o relato dos adolescentes.

Um dos seguranças que acompanhava o caso afirmou que conseguiu ver o padre com a calça abaixada enquanto encostava o órgão genital nas nádegas do garoto de 14 anos, que também estava nu.

A Polícia Militar foi acionada e o padre foi preso em flagrante. Todos foram levados para à Delegacia Sede de Guarujá. Anderson foi indiciado pelo crime de estupro e “favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável”.

Em nota, a Diocese de Campo Limpo, na zona sul de São Paulo (SP), responsável pela área onde o padre atua, repudiu o caso por meio de uma nota.

"A Diocese de Campo Limpo, por meio do seu Bispo Diocesano, comunica que serão tomadas, no âmbito eclesiástico, as medidas cabíveis segundo a legislação Canônica e que repudia qualquer tipo de comportamento em desobediência à legislação Civil, Canônica, à moral e aos bons costumes da sociedade. A Diocese de Campo Limpo prossegue comprometida em seguir as determinações da Igreja para tais casos, além de estar, através de seus membros, unida em oração pelos que sofrem", finalizou em nota.