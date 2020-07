Padre Fábio de Melo fala sobre suicídio: 'Não pensava em outra coisa'

Em live com o jornalista Felipeh Campos, nessa quarta-feira, 22, o Padre Fábio de Melo falou sobre a depressão e afirmou que pensou em suicidar-se.

"Quando eu tive a minha crise, eu não pensava em outra coisa. Eu ficava horas e horas do dia e da noite pesquisando na internet formas de morrer. Foi uma sombra muito difícil de ser enfrentada, um período extretamente doloroso pra mim”, declarou o padre.

Fábio de Melo afirmou que durante o isolamento social sua maior preocupação é com a saúde mental. “Minha maior preocupação foi contornar aquilo que eu sei que é uma fragilidade minha, a minha saúde emocional, que foi um grande dilema pra mim, há três anos, quando eu tive a síndrome do pânico e a depressão”, afirmou.

Ao fim da entrevista ele falou sobre os medos e planos. “Tinha programado estudos, ficar um tempo fora do Brasil estudando e nada disso foi possível. Eu precisar administrar a ansiedade de não poder concretizar aquilo que eu havia planejada. Eu tinha muito receio do fato de não dar continuidade àquilo que estava sendo tão esperado por mim, tinha medo que essa ansiedade de ficar trancafiado pudesse ser um gatilho para voltar esse processo de síndrome do pânico”.