Padrinho 'rouba' noiva do amigo após declarar amor em discurso de casamento

No discurso de casamento, o padrinho, geralmente, conta piadas, histórias e faz homenagens ao casal. Bryant White abriu o coração, mas as palavras que saíram da boca dele surpreenderam todos os presentes: ele declarou estar apaixonado pela noiva.

Após a fala, todos ficaram em choque. Mas, pouco tempo depois, ela acabou se divorciando do marido para se casar com o amigo de longa data do ex depois que ele confessou seu amor eterno por ela enquanto fazia o brinde pela união dos dois.

“Ele disse: 'Lembro-me do primeiro momento em que vi Desiree, eu a amei. Eu me apaixonei por ela. Eu sabia que ela tinha que ser minha. Eu pensei que ela era a pessoa mais bonita que eu já vi na minha vida. Ela é a melhor pessoa que eu já conheci. Eu nunca conheci ninguém como ela. Depois descobri que ela já tinha namorado e achei que precisava descobrir um jeito de conquistá-la, mas aí conheci o ex-marido de Desiree e nos tornamos amigos'”, contou ela sobre o discurso feito por Bryant.

Ao jornal New York Post, ela disse que tanto ela quanto o ex-marido se surpreenderam com a confissão do padrinho na frente dos 200 convidados da cerimônia. "No final, ele apenas disse: 'Amo vocês dois – parabéns'. Acabou aí”, relembrou ela.



Desiree admitiu ter ficado confusa com a palavras de Bryant, pois não fazia ideia dos sentimentos dele por ela. “Ele e eu nos conhecemos na aula do ensino médio. Eu tinha namorado na época e, por causa disso, realmente não falava desse jeito com outras pessoas", disse.

Na épica, Desiree mostou a Bryant uma foto do namorado, e ele se mostrou animado para formar uma amizade.

"Ele e meu ex-marido se tornaram melhores amigos e, por serem caras, eles faziam tudo juntos”, disse White, insistindo que não nutria nenhum sentimento romântico por seu agora marido durante seus anos de formação.

“Eu armei para Bryant [encontros com outras mulheres] tantas vezes”, disse ela. “Eu estive em encontros duplos com ele e sempre digo às pessoas que nunca namoraria a pessoa que ele era na época. Ele tinha que crescer. Eu realmente não olhei para ele dessa maneira.”

Um ano após o casamento, ela revelou estar passando por problemas na relação, até que eles decidiram se separar. “Quando nos separamos, eu entrei em depressão e fiquei completamente isolada. Bryant me apoiou neste período, e insistia para eu tentar comer algo ou até sair em sua companhia. Ele estava ali para mim. Um dia acabamos nos beijando. Foi do nada. Fiquei chocada quando ele me beijou, mas o beijei de volta. Foi bom e natural”, contou.

Pouco depois, eles começaram a namorar e tiveram o primeiro filho, Sawyer, que hoje tem 9 anos de idade. Eles se casaram em 2012, e agora são pais de quatro crianças.