Pagamento da 15ª parcela do Salvador por Todos começa na quinta (10)

A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) começa na quinta-feira (10) a fazer o pagamento da 15ª parcela do Salvador por Todos, que beneficia 18.551 profissionais informais e população em situação de rua de Salvador. Os saques serão feitos de maneira escalonada, para evitar aglomerações (veja o cronograma abaixo).

Antes de comparecer às agências bancárias ou lotéricas, o beneficiário deve consultar se o valor foi liberado no site do programa, informando o número do CPF ou do NIS. Para sacar o auxílio é necessário apresentar documento de identidade e um dos cartões: Primeiro Passo, Cartão Cidadão ou Bolsa Família. Aqueles que não possuem os cartões indicados realizam os saques nos balcões das agências apresentando documento de identidade e CPF.

“Esse é mais um programa de cunho incentivador para ajudar a nossa população em situação de vulnerabilidade pensado pela Prefeitura de Salvador, única capital do país que paga esse benefício”, diz o titular da Sempre, Kiki Bispo.

O benefício de R$ 270 foi instituído pela prefeitura de Salvador para ajudar os trabalhadores autônomos cadastrados nos órgãos municipais, que tiveram a renda reduzida por conta das restrições da pandemia. Além de pessoas em situação de rua, são beneficiários do programa ainda ambulantes, barraqueiros, donos de quiosques, baianas de acarajé, feirantes, baleiros, guardadores de carro, recicladores, mototaxistas, taxistas e motoristas de aplicativo acima de 60 anos.

Cronograma:

Nomes iniciados com a letra A: saque a partir do dia 10/06 (quinta-feira)

Nomes iniciados com as letras B, C e D: saque a partir do dia 11/06 (sexta-feira)

Nomes iniciados com a letra E: saque a partir do dia 14/06 (segunda-feira)

Nomes iniciados com as letras F, G, H e I: saque a partir do dia 15/06 (terça-feira)

Nomes iniciados com a letra J: saque a partir do dia 16/06 (quarta-feira)

Nomes iniciados com as letras K e L: saque a partir do dia 17/06 (quinta-feira)

Nomes iniciados com a letra M: saque a partir do dia 18/06 (sexta-feira)

Nomes iniciados com as letras N, O, P e Q: saque a partir do dia 21/06 (segunda-feira)

Nomes iniciados com a letra R: saque a partir do dia 22/06 (terça-feira)

Nomes iniciados com a letra S, T, U, V, Y, X, Z, K e W: saque a partir do dia 23 (quarta-feira).